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Зірковий ветеран UFC здолав росіянина, який засуджував Мессі

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 21:32
Зірковий ветеран UFC здолав росіянина, який засуджував Мессі
Шарабутдін Магомедов
Getty Images

Представник Великої Британії Майкл Пейдж переміг росіянина Шарабутдіна Магомедова на турнірі UFC Fight Night 250, який триває в Ер-Ріяді.

Бійці пройшли усю дистанцію у три раунди, за підсумками яких британець одержав перемогу одноголосним рішенням суддів – 30-27, 30-27, 29-28.

Нагадаємо, напередодні поєдинку росіянин розкритикував аргентинського нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі за підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною. Водночас боєць похвалив іншого зіркового футболіста – Кріштіану Роналду.

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Зазначимо, що головним поєдинком на UFC Fight Night 250 стане протистояння колишнього чемпіона організації Ісраеля Адесаньї з російським середньоваговиком Нассурдіном Імавовим.

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