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Володар Оскара оцінив шанси Тайсона проти Пола

Руслан Травкін — 27 серпня, 10:21
Володар Оскара оцінив шанси Тайсона проти Пола
Рассел Кроу
Getty images

Відомий актор Рассел Кроу, який у 2001 році отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль, не в захваті від рішення Тайсона провести бій проти Джейка Пола.

Його слова цитує сайт talkSport.

"Я боявся його не як людину, а як боксера. Він був жахливий. Навіть коли я зустрівся з Майком за лаштунками після його бою, то подумав:"Я все ще боюсь тебе".

Мене турбує, що Тайсон знову перетвориться на того воїна. Я просто не впевнений, що йому це потрібне. Сподіваюся, що ніхто не постраждає", – заявив Кроу.

Джейк Пол наступний бій проведе проти 58-річного Майка Тайсона. Між ними відбулася штовханина на прессконференції. Через вибір суперників блогера розкритикував колишній чемпіон UFC.

MMA Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

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