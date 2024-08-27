Володар Оскара оцінив шанси Тайсона проти Пола

Відомий актор Рассел Кроу, який у 2001 році отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль, не в захваті від рішення Тайсона провести бій проти Джейка Пола.

Його слова цитує сайт talkSport.

"Я боявся його не як людину, а як боксера. Він був жахливий. Навіть коли я зустрівся з Майком за лаштунками після його бою, то подумав:"Я все ще боюсь тебе".

Мене турбує, що Тайсон знову перетвориться на того воїна. Я просто не впевнений, що йому це потрібне. Сподіваюся, що ніхто не постраждає", – заявив Кроу.