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Пор'є завершив кар'єру поразкою за очками від Голловея

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 08:36
Пор'є завершив кар'єру поразкою за очками від Голловея
Дастін Пор'є проти Макса Голловея
Getty images

Колишній тимчасовий чемпіон UFC Дастін Пор'є програв свій останній поєдинок в кар'єрі Максу Голловею.

Бій тривав усі п'ять раундів та завершився рішенням суддів 49:46, 49:46 та 48:47.

Третій бій бійців в історії розпочався з активностей від Голловея, який застосовував і руки, і ноги та ще у першому раунді відправив суперника у легкий нокдаун.

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У другій частині поєдинку обидва спортсмени були близькими до того, щоб здобути дострокову перемогу, але кожен з них знаходив у собі сили піднятись та не допустити добиття.

Залишок бою пройшов на зустрічних курсах, хоча Голловею все ж завдавав точніших ударів, ніж Пор'є.

У підсумку, бій виграв 33-річний Макс Голловей, який захистив свій пояс BMF.

Цей двобій був останнім в кар'єрі легендарного Пор'є. Загалом американець провів 41 поєдинок, 30 з яких виграв, зазнавши при цьому 10 поразок. Ще один бій був визнаний таким, який не відбувся.

У своєму минулому поєдинку Пор'є поступився Ісламу Махачеву в межах UFC 302.

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