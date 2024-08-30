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Календар та розклад боїв з ММА на вересень та жовтень

Денис Шаховець — 30 серпня, 11:20
Календар та розклад боїв з ММА на вересень та жовтень
Getty Images

У світі змішаних бойових мистецтв не бракує захопливих подій, і цей місяць обіцяє бути не менш напруженим для фанатів цього виду спорту. Бійці з різних куточків світу зійдуться у боях, щоб продемонструвати свою майстерність і боротися за перемогу.

Редакція сайту Чемпіон знайомить вас з найцікавішими поєдинками, на які варто звернути увагу.

Розклад боїв ММА:

7 вересня

UFC Fight Night пройде в "UFC Apex" у Лас-Вегасі, штат Невада, США:

  • Гілберт Бернс (22-7) проти Шона Бреді (15-1)
  • Джессіка Андраде (26-12) проти Наталії Сілви (17-5-1)
  • Кайл Нельсон (16-5-1) проти Стіва Гарсії (16-5)
  • Андре Петроскі (11-3) проти Ділана Будки (7-3)
  • Метт Шнелл (16-8) проти Алессандро Кости (14-4)
  • Андре Ліма (9-0) проти Феліпе дос Сантоса (8-1)
  • Жакелін Аморім (8-1) проти Ванесси Демопулос (11-5)
  • Айзек Дулгарян (6-1) проти Брендона Маротте (8-2)
  • Габріель Сантос (10-2) проти Чжа І (25-4)

14 вересня

Bellator Champions Series London відбудеться в "OVO Wembley" у Лондоні, Англія:

  • Джонні Еблін (15-0) проти Фабіана Едвардса (13-3) за титул чемпіона Bellator у середній вазі.

UFC 306 відбудеться в "The Sphere", Лас-Вегас, штат Невада, США:

  • Шон О'Меллі (18-1) проти Мераба Двалішвілі (17-4) за титул чемпіона UFC у легкій вазі.
  • Алекса Грассо (16-3-1) проти Валентини Шевченко (23-4-1) за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі.
  • Браян Ортега (16-3) проти Дієго Лопеса (25-6)
  • Ірен Алдана (15-7) проти Норми Дюмон (11-2)
  • Рауль Росас, мл. (9-1) проти Кілена Аорі (25-11)
  • Ігнасіо Бахамондес (15-5) проти Мануеля Торреса (15-2)
  • Оде Осборн (12-7) проти Роналдо Родрігеса (16-2)
  • Кевін Борхас (9-3) проти Едгара Чайреса (11-5)
  • Ясмін Хаурегі (11-1) проти Кетлен Соуза (14-4)

28 вересня

UFC Fight Night відбудеться в "Accor Arena" у Парижі, Франція:

  • Ренато Карнейро (19-5-1) проти Бенуа Сен-Дені (13-2)
  • Брендан Аллен (24-5) проти Нассурдіна Імавова (14-4)
  • Жоандерсон Брітo (17-3-1) проти Уільяма Гоміса (13-2)
  • Метт Фревола (11-4-1) проти Фареса Зіама (15-4)
  • Жермейн де Рандамі (10-5) проти Нори Корнолл (8-1)
  • Кевін Джуссет (10-2) проти Браяна Баттла (10-2)
  • Дар'я Железнякова (9-1) проти Айлін Перес (10-2)
  • Іон Куцелаба (17-10-1) проти Івана Ерслана (14-3)
  • Умар Сі (10-0) проти Да Вун Юнга (15-5-1)
  • Даніель Барес (16-6) проти Віктора Альтаміранo (12-4)

5 жовтня

UFC 307 відбудеться в "Delta Center" у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США:

  • Алекс Перейра (11-2) проти Халіла Раунтрі (13-5) за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі.
  • Ракель Пеннінгтон (16-8) проти Джуліанни Пеньї (11-5) за титул чемпіонки UFC у легкій вазі.
  • Мовсар Евлоєв (18-0) проти Алджамейна Стерлінга (24-4)
  • Жозе Алдо (32-8) проти Маріо Батісти (14-2)
  • Роман Долідзе (13-3) проти Кевіна Голланда (26-11)
  • Стівен Томпсон (17-7-1) проти Хоакіна Баклі (19-6)
  • Карла Еспарса (19-7) проти Тіши Пеннінгтон (13-7)
  • Ігор Потеря (20-6) проти Сезара Алмейди (5-1)
  • Марина Родрігес (17-4-2) проти Ясмін Лусінду (16-5)

12 жовтня

UFC Fight Night відбудеться в "UFC Apex" у Лас-Вегасі, штат Невада, США:

  • Брендон Ройвел (16-7) проти Тацуро Тайра (16-0)
  • Грант Доусон (21-2-1) проти Рафи Гарсії (16-3)
  • Абдул Разак Альхассан (12-6) проти Джоша Фремда (11-6)
  • Бред Таварес (20-9) проти Юн Йон Пака (17-6)
  • Ніко Прайс (16-7) проти Темби Горімбо (13-4)
  • Чіді Нжокуані (23-10) проти Джареда Гудена (23-9)
  • Корі Маккенна (8-3) проти Поліани Віани (13-7)

19 жовтня

UFC у "UFC Apex" в Лас-Вегасі, штат Невада, США:

  • Мішел Перейра (31-11) проти Ентоні Ернандеса (12-2)
  • Роб Фонт (20-7) проти Кайлера Філліпса (12-2)
  • Матеус Ніколау (19-4-1) проти Асу Алмабаєва (20-2)
  • Су Мудаерцзі (16-6) проти Чарльза Джонсона (16-6)
  • Робеліс Деспанье (5-1) проти Остена Лейна (12-5)

PFL Super Fights пройдуть у Саудівській Аравії:

  • Френсіс Нганну (17-3) проти Ренана Феррейри (13-3)
  • Крістіана Жустино (27-2) проти Ларісси Пачеко (23-4)
  • Аарон Піко (13-4) проти Хесуса Пінедо (23-6-1)

26 жовтня

UFC 308 пройде в "Etihad Arena", острів Яс, Абу-Дабі, ОАЕ:

  • Ілія Топурія (15-0) проти Макса Голловея (26-7) за титул чемпіона UFC у напівлегкій вазі.
  • Роберт Віттакер (26-7) проти Хамзата Чимаєва (13-0)
  • Сіріл Ган (12-2) проти Олександра Волкова (38-10)
  • Магомед Анкалаєв (18-1-1) проти Олександра Ракича (14-4)
  • Лерон Мерфі (14-0-1) проти Дена Іге (18-8)
  • Джефф Ніл (15-6) проти Рафаеля дос Аньоса (32-16)
  • Рінат Фахретдінов (22-1-1) проти Нурсултона Рузібоєва (34-9-2)
  • Маркос Рожеріу де Ліма (22-9-1) проти Кеннеді Нзечукву (12-5)
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