Календар та розклад боїв з ММА на вересень та жовтень
У світі змішаних бойових мистецтв не бракує захопливих подій, і цей місяць обіцяє бути не менш напруженим для фанатів цього виду спорту. Бійці з різних куточків світу зійдуться у боях, щоб продемонструвати свою майстерність і боротися за перемогу.
Редакція сайту Чемпіон знайомить вас з найцікавішими поєдинками, на які варто звернути увагу.
Розклад боїв ММА:
7 вересня
UFC Fight Night пройде в "UFC Apex" у Лас-Вегасі, штат Невада, США:
- Гілберт Бернс (22-7) проти Шона Бреді (15-1)
- Джессіка Андраде (26-12) проти Наталії Сілви (17-5-1)
- Кайл Нельсон (16-5-1) проти Стіва Гарсії (16-5)
- Андре Петроскі (11-3) проти Ділана Будки (7-3)
- Метт Шнелл (16-8) проти Алессандро Кости (14-4)
- Андре Ліма (9-0) проти Феліпе дос Сантоса (8-1)
- Жакелін Аморім (8-1) проти Ванесси Демопулос (11-5)
- Айзек Дулгарян (6-1) проти Брендона Маротте (8-2)
- Габріель Сантос (10-2) проти Чжа І (25-4)
14 вересня
Bellator Champions Series London відбудеться в "OVO Wembley" у Лондоні, Англія:
- Джонні Еблін (15-0) проти Фабіана Едвардса (13-3) за титул чемпіона Bellator у середній вазі.
UFC 306 відбудеться в "The Sphere", Лас-Вегас, штат Невада, США:
- Шон О'Меллі (18-1) проти Мераба Двалішвілі (17-4) за титул чемпіона UFC у легкій вазі.
- Алекса Грассо (16-3-1) проти Валентини Шевченко (23-4-1) за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі.
- Браян Ортега (16-3) проти Дієго Лопеса (25-6)
- Ірен Алдана (15-7) проти Норми Дюмон (11-2)
- Рауль Росас, мл. (9-1) проти Кілена Аорі (25-11)
- Ігнасіо Бахамондес (15-5) проти Мануеля Торреса (15-2)
- Оде Осборн (12-7) проти Роналдо Родрігеса (16-2)
- Кевін Борхас (9-3) проти Едгара Чайреса (11-5)
- Ясмін Хаурегі (11-1) проти Кетлен Соуза (14-4)
28 вересня
UFC Fight Night відбудеться в "Accor Arena" у Парижі, Франція:
- Ренато Карнейро (19-5-1) проти Бенуа Сен-Дені (13-2)
- Брендан Аллен (24-5) проти Нассурдіна Імавова (14-4)
- Жоандерсон Брітo (17-3-1) проти Уільяма Гоміса (13-2)
- Метт Фревола (11-4-1) проти Фареса Зіама (15-4)
- Жермейн де Рандамі (10-5) проти Нори Корнолл (8-1)
- Кевін Джуссет (10-2) проти Браяна Баттла (10-2)
- Дар'я Железнякова (9-1) проти Айлін Перес (10-2)
- Іон Куцелаба (17-10-1) проти Івана Ерслана (14-3)
- Умар Сі (10-0) проти Да Вун Юнга (15-5-1)
- Даніель Барес (16-6) проти Віктора Альтаміранo (12-4)
5 жовтня
UFC 307 відбудеться в "Delta Center" у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США:
- Алекс Перейра (11-2) проти Халіла Раунтрі (13-5) за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі.
- Ракель Пеннінгтон (16-8) проти Джуліанни Пеньї (11-5) за титул чемпіонки UFC у легкій вазі.
- Мовсар Евлоєв (18-0) проти Алджамейна Стерлінга (24-4)
- Жозе Алдо (32-8) проти Маріо Батісти (14-2)
- Роман Долідзе (13-3) проти Кевіна Голланда (26-11)
- Стівен Томпсон (17-7-1) проти Хоакіна Баклі (19-6)
- Карла Еспарса (19-7) проти Тіши Пеннінгтон (13-7)
- Ігор Потеря (20-6) проти Сезара Алмейди (5-1)
- Марина Родрігес (17-4-2) проти Ясмін Лусінду (16-5)
12 жовтня
UFC Fight Night відбудеться в "UFC Apex" у Лас-Вегасі, штат Невада, США:
- Брендон Ройвел (16-7) проти Тацуро Тайра (16-0)
- Грант Доусон (21-2-1) проти Рафи Гарсії (16-3)
- Абдул Разак Альхассан (12-6) проти Джоша Фремда (11-6)
- Бред Таварес (20-9) проти Юн Йон Пака (17-6)
- Ніко Прайс (16-7) проти Темби Горімбо (13-4)
- Чіді Нжокуані (23-10) проти Джареда Гудена (23-9)
- Корі Маккенна (8-3) проти Поліани Віани (13-7)
19 жовтня
UFC у "UFC Apex" в Лас-Вегасі, штат Невада, США:
- Мішел Перейра (31-11) проти Ентоні Ернандеса (12-2)
- Роб Фонт (20-7) проти Кайлера Філліпса (12-2)
- Матеус Ніколау (19-4-1) проти Асу Алмабаєва (20-2)
- Су Мудаерцзі (16-6) проти Чарльза Джонсона (16-6)
- Робеліс Деспанье (5-1) проти Остена Лейна (12-5)
PFL Super Fights пройдуть у Саудівській Аравії:
- Френсіс Нганну (17-3) проти Ренана Феррейри (13-3)
- Крістіана Жустино (27-2) проти Ларісси Пачеко (23-4)
- Аарон Піко (13-4) проти Хесуса Пінедо (23-6-1)
26 жовтня
UFC 308 пройде в "Etihad Arena", острів Яс, Абу-Дабі, ОАЕ:
- Ілія Топурія (15-0) проти Макса Голловея (26-7) за титул чемпіона UFC у напівлегкій вазі.
- Роберт Віттакер (26-7) проти Хамзата Чимаєва (13-0)
- Сіріл Ган (12-2) проти Олександра Волкова (38-10)
- Магомед Анкалаєв (18-1-1) проти Олександра Ракича (14-4)
- Лерон Мерфі (14-0-1) проти Дена Іге (18-8)
- Джефф Ніл (15-6) проти Рафаеля дос Аньоса (32-16)
- Рінат Фахретдінов (22-1-1) проти Нурсултона Рузібоєва (34-9-2)
- Маркос Рожеріу де Ліма (22-9-1) проти Кеннеді Нзечукву (12-5)