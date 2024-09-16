Перейра висловився щодо можливості проведення бою проти Джонса

Чемпіон UFC у напівважкій вазі бразилець Алекс Перейра (11-2) був би не проти позмагатися з володарем титулу у важкій вазі Джоном Джонсом (27-1), але це неможливо.

Про це він заявив на Youtube-каналі FULL SEND MMA.

"Я думаю, тимчасові рамки дозволяють нам це зробити, адже він битиметься тільки в листопаді. Звичайно, спочатку мені потрібно буде відновитися після свого бою, але після того, як я перепочину, ми можемо потренуватися разом. Багато хто говорить про наш супербій, але я думаю, що мені насамперед потрібно потурбуватися про те, щоб максимально використати досвід цього хлопця. Ходять чутки, що він проведе ще один-два поєдинки та піде на пенсію, а я ще навіть не у важкій вазі. Тож не знаю, наскільки можливий наш бій, але я б точно не відмовився попрацювати разом і перейняти його величезний досвід", – сказав Перейра.

Нагадаємо, свій останній бій 37-річний бразилець провів 30 червня, у поєдинку проти Їржі Прохазки (30-4-1) з Чехії він захистив титул чемпіона UFC у напівважкій вазі. Наступна зустріч Перейри відбудеться 6 жовтня, на UFC 307 він позмагається з Халілом Раунтрі.