Перейра ефектно нокаутував Прохазку та захистив титул чемпіона UFC

Бразилець Алекс Перейра (10-2) захистив титул чемпіона UFC у лайт-хевівейті в поєдинку проти Їржі Прохазки (30-4-1) з Чехії на UFC 303.

Бій у Парадайзі (штат Невада) достроково завершився на початку другого раунду, коли бразилець першим ударом відправив свого суперника в нокдаун.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Алекс також достроково здолав Їржі у другому раунді. Тоді Перейра завдав супернику хай-кік, після якого рефері зупинив поєдинок.