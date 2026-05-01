Український боєць отримав наступного суперника в UFC

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівсередній вазі Данило Донченко проведе наступний бій на UFC Fight Night 280 в Баку.

Про це спортсмен повідомив в Інстаграм.

Суперником Донченка стане чемпіон Швеції з греко-римської боротьби, віцечемпіон світу IMMAF Андреас Густафсон (12–3). Їхній бій відбудеться 27 червня.

"Контракт на бій підписаний. Побачимось у Баку", – написав Донченко.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Густафсон свій останній поєдинок провів у вересні. Швед технічним нокаутом поступився росіянину Рінату Фахретдінову.

