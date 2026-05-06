Я зараз не думаю про пояс: Амосов – про свій другий бій у UFC

Український боєць Ярослав Амосов (29-1) поділився думками про майбутній поєдинок з іспанцем Хоелем Альваресом (23-3).

Його слова передає пресслужба UFC.

32-річний спортсмен заявив, що повністю сфокусований на цій битві. Він не заглядає наперед і наразі думає лише про перемогу в цьому протистоянні.

"Він боєць, я боєць. Це наша робота. І я думаю, що це хороший бій. Багато людей знають цього хлопця, дехто знає мене. Це цікавий поєдинок – на 100%. Мені це подобається, бо щоразу це цікавий бій. Побачимо це вже в октагоні. Але я думаю, що ми обидва готові до повного бою. Якщо я зможу перемогти достроково, то, звісно, я це зроблю. Якщо мені потрібно битися три раунди – окей, битимося три раунди. Ти маєш бути готовим до всього. Я зараз не думаю про пояс, не думаю про інших суперників. Я зараз думаю тільки про свого опонента, бо бій уже в суботу. Я думаю про нього, а потім побачимо. Бо можна говорити про все що завгодно, але поки це неможливо – зараз у мене є тільки мій суперник", – сказав Амосов.

Зазначимо, що це буде другий бій для українця в UFC. Поєдинок у напівсередній вазі відбудеться 9 травня на UFC 328 у Ньюарку.

Дебютував Ярослав у цій організації 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді Амосов здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.