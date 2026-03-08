Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Олівейра знищив Голловея на UFC 326 і завоював титул BMF

Богдан Войченко — 8 березня 2026, 07:19
Олівейра знищив Голловея на UFC 326 і завоював титул BMF
Олівейра проти Голловея
Getty Images

У неділю, 8 березня, відбувся бій у легкій вазі між Максом Голловеєм та Чарльзом Олівейрою у межах мейн-івенту UFC 326 за титул BMF.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Олівейра, який домінував над гавайцем протягом усього поєдинку.

З перших хвилин протистояння бразилець взяв під контроль октагон, не даючи Максу випускати свої небезпечні серії ударів, перевівши бій на канвас.

Втім, сьогодні Чарльзу вдавалося знищувати Голловея і в його стихії. Ті недовгі миті, які пройшли у стійці, собі у скарбничку записав претендент на титул. Чорному поясу з джиу-джитсу вдавалося буквально усе в цьому бою.

Макс виживав у кожному раунді, знаходячи можливість, щоб вирватися із небезпечного захвату, через що судді не вагалися у своєму виборі, віддавши перемогу бразильцю.

Нагадаємо, Макс Голловей та Чарльз Олівейра вже зустрічалися в октагоні. 23 серпня 2015 року Голловей виграв бій технічним нокаутом у першому раунді після того, як Олівейра отримав травму шиї/плеча під час захисту від тейкдауну та не зміг продовжити бій. Травму пізніше описали як мікророзрив стравоходу.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2025-го у дебютному поєдинку в межах UFC українець Ярослава Амосов переміг Ніла Магні. Нещодавно наш боєць заявив, що прийняв виклик на бій, але прізвище можливого суперника не розкривав.

UFC Чарльз Олівейра ММА Макс Голловей

UFC

Особисто познайомився із Забарним: колишній чемпіон UFC відвідав матч ПСЖ – Монако
Кривавий реванш у Лас-Вегасі: Голловей і Олівейра зійдуться за титул BMF на UFC 326
Накинувся на суперника з кулаками: російський боєць UFC влаштував масову бійку на турнірі з боротьби
Чемпіон UFC і друг Кадирова у нетверезому стані напав на ветерана армії США
Зірка UFC готовий знищити Макгрегора в октагоні

Останні новини