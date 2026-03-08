Олівейра знищив Голловея на UFC 326 і завоював титул BMF

У неділю, 8 березня, відбувся бій у легкій вазі між Максом Голловеєм та Чарльзом Олівейрою у межах мейн-івенту UFC 326 за титул BMF.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Олівейра, який домінував над гавайцем протягом усього поєдинку.

З перших хвилин протистояння бразилець взяв під контроль октагон, не даючи Максу випускати свої небезпечні серії ударів, перевівши бій на канвас.

Втім, сьогодні Чарльзу вдавалося знищувати Голловея і в його стихії. Ті недовгі миті, які пройшли у стійці, собі у скарбничку записав претендент на титул. Чорному поясу з джиу-джитсу вдавалося буквально усе в цьому бою.

Charles Oliveira met Max Holloway au sol dès les 30 premières secondes ! 🤯#UFC326 pic.twitter.com/KSyY9JPaJC — La Sueur (@LaSueur_off) March 8, 2026

Макс виживав у кожному раунді, знаходячи можливість, щоб вирватися із небезпечного захвату, через що судді не вагалися у своєму виборі, віддавши перемогу бразильцю.

Нагадаємо, Макс Голловей та Чарльз Олівейра вже зустрічалися в октагоні. 23 серпня 2015 року Голловей виграв бій технічним нокаутом у першому раунді після того, як Олівейра отримав травму шиї/плеча під час захисту від тейкдауну та не зміг продовжити бій. Травму пізніше описали як мікророзрив стравоходу.

