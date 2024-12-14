Однорукий боєць ММА відправив суперника у нокаут за три хвилини

Однорукий боєць ММА Марні Макс приголомшив публіку, відправивши свого суперника у нокаут за три хвилини поєдинку.

Про це повідомляє Happy Punch.

Перемога над Естерферсеном да Сілвой стала шостою в кар'єрі спортсмена. Макс тричі перемагав суперників захвату ногою та ще двічі нокаутував ногами суперників.

Наразі статистика бійця налічує шість перемог та чотири поразки. Макс хочу стати зіркою ММА не дивлячись на інвалідність.

"Я починав з кунг-фу, але не зміг досягти прогресу. Мене дуже часто роняли, мені важко було дихати.



Потім я перейшов у тайський бокс та виграв все, що зміг, але я хочу більшого", - розповів Марні.