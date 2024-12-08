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Світовий рекорд: бій на голих кулаках тривав всього дві секунди

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 12:35
Світовий рекорд: бій на голих кулаках тривав всього дві секунди
Джастін Ватсон
The Canadian Press

В межах турніру BKFC 69 Джастін Ватсон бився із Коулом Фереллом та встановив світовий рекорд.

Американець відправив у нокаут свого співвітчизника за 2,9 секунди, що стало рекордом у бойових видах спорту.

Відео

Відзначимо, що Ватсон вважався аутсайдером протистояння. Втім, це не завадило 37-річному спортсмену завдати неймовірного удару вже на старті поєдинку.

Цієї ночі стався ще один нокаут, але вже у боксі. Наваррете захистив титул чемпіона WBO, перемігши Вальдеса.

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