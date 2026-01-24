Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Гейтжі та Пімблетт поб'ються за вакантний титул у легкій вазі: анонс UFC 324

Богдан Войченко — 24 січня 2026, 00:00
UFC
Гейтжі та Пімблетт поб'ються за вакантний титул у легкій вазі: анонс UFC 324

У ніч на неділю, 25 січня, Лас-Вегас знову стане столицею великого ММА. На арені T-Mobile Arena відбудеться турнір UFC 324, де на кону стоятиме не просто пояс, а квиток до головного бою кар'єри.

У центральному поєдинку шоу за титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі зійдуться вибуховий американець Джастін Гейджи та один із найяскравіших шоуменів дивізіону британець Педді Пімблетт.

Переможець цього протистояння отримає статус обов'язкового претендента і шанс кинути виклик чинному чемпіону непереможному Ілії Топурії.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Гейтжи vs Пімблетт

Джастін Гейджи боєць, який пройшов шлях від некерованого руйнівника до холоднокровного ветерана еліти. Колись його ім'я асоціювалося з безперервними розмінами та готовністю прийняти будь-який удар заради власного, але роки в октагоні навчили Гейджи цінувати паузи, дистанцію і момент. Він усе ще один із найжорсткіших ударників легкого дивізіону, проте тепер ця жорсткість підпорядкована ідеї. Його лоу-кіки повільно, але невідворотно забирають мобільність суперників, а різкі вибухи на середній дистанції виглядають як покарання за найменшу помилку. Гейджі не грає у красу він ламає структуру бою, змушує опонента втрачати форму і ритм.

При цьому важливо розуміти, що за репутацією бійця-ударника ховається серйозна борцівська база. Джастін рідко переводить сутички в партер, але його баланс, захист від тейкдаунів і робота в клінчі, як наслідок саме цього фундаменту. Проблема в іншому: він усе ще дозволяє собі занадто багато пропущених ударів. Навіть у зрілому віці Гейджи іноді повертається до старої звички відповідати силою на силу, і проти молодших або менш передбачуваних суперників це може коштувати дорого. Та досвід титульних боїв, поразок і повернень зробив його значно складнішим опонентом, ніж здається на перший погляд.

Педді Пімблетт, навпаки, ніби відмовляється від самої ідеї порядку. Його стиль виглядає сирим, навіть неакуратним, але саме в цьому полягає його сила. Пімблетт не намагається виграти бій за рахунок чистої техніки він прагне зруйнувати логіку поєдинку. У стійці він часто відкритий, рухається дивно, пропускає, але цим самим заманює суперника у простір, де правила більше не працюють. Для Педді хаос став природнім середовищем існування.

Коли ж бій переходить у партер, Пімблетт стає зовсім іншим. Тут він точний, швидкий і небезпечний. Його чуття на сабмішени дозволяє знаходити виходи там, де інші бачать лише оборону. Він не потребує ідеальної позиції йому достатньо миті, щоб перехопити руку або спину. Водночас його головна слабкість очевидна: проти елітних ударників така розхлябана оборона у стійці може не залишити часу на порятунок. Пімблетт звик переживати удари, але питання в тому, чи дозволить це зробити боєць рівня Гейджи.

Повний кард UFC 324

Основний кард

Джастін Гейджи (26–5) – Педді Пімблетт (23–3)

Шон О'Меллі (18–3) – Сун Ядун (22–8–1)

Валдо Кортес-Акоста (16–2) – Деррік Льюїс (29–12)

Роуз Намаюнас (14–7) – Наталія Сілва (19–5–1)

Жан Сілва (16–3) – Арнольд Аллен (20–3)

Попередній кард

Умар Нурмагомедов (19–1) – Дейвісон Фігерейду (25–5–1)

Атеба Абега Готьє (9–1) – Андрєй Пуляєв (10–3)

Микита Крилов (30–11) – Модестас Букаускас (19–6)

Алекс Перес (25–10) – Чарльз Джонсон (18–7)

Майкл Джонсон (24–19) – Олександр Ернандес (18–8)

Джош Хокіт (7–0) – Дензел Фрімен (7–1)

Ріккі Турсіос (12–5) – Кемерон Смозерман (12–6)

Тай Коул Міллер (6–0) – Адам Фугітт (10–5)

Де та коли дивитися UFC 324

Турнір UFC 324 пройде у неділю вночі, 25 січня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Гейтжи vs Пімблетт – 07:00.

Транслюватиме UFC 324 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.

UFC анонс Джастін Гейджи ММА Педді Пімблетт
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік