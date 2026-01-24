Гейтжі та Пімблетт поб'ються за вакантний титул у легкій вазі: анонс UFC 324

У ніч на неділю, 25 січня, Лас-Вегас знову стане столицею великого ММА. На арені T-Mobile Arena відбудеться турнір UFC 324, де на кону стоятиме не просто пояс, а квиток до головного бою кар'єри.

У центральному поєдинку шоу за титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі зійдуться вибуховий американець Джастін Гейджи та один із найяскравіших шоуменів дивізіону – британець Педді Пімблетт.

Переможець цього протистояння отримає статус обов'язкового претендента і шанс кинути виклик чинному чемпіону – непереможному Ілії Топурії.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Гейтжи vs Пімблетт

Джастін Гейджи – боєць, який пройшов шлях від некерованого руйнівника до холоднокровного ветерана еліти. Колись його ім'я асоціювалося з безперервними розмінами та готовністю прийняти будь-який удар заради власного, але роки в октагоні навчили Гейджи цінувати паузи, дистанцію і момент. Він усе ще один із найжорсткіших ударників легкого дивізіону, проте тепер ця жорсткість підпорядкована ідеї. Його лоу-кіки повільно, але невідворотно забирають мобільність суперників, а різкі вибухи на середній дистанції виглядають як покарання за найменшу помилку. Гейджі не грає у красу – він ламає структуру бою, змушує опонента втрачати форму і ритм.

При цьому важливо розуміти, що за репутацією бійця-ударника ховається серйозна борцівська база. Джастін рідко переводить сутички в партер, але його баланс, захист від тейкдаунів і робота в клінчі, як наслідок саме цього фундаменту. Проблема в іншому: він усе ще дозволяє собі занадто багато пропущених ударів. Навіть у зрілому віці Гейджи іноді повертається до старої звички відповідати силою на силу, і проти молодших або менш передбачуваних суперників це може коштувати дорого. Та досвід титульних боїв, поразок і повернень зробив його значно складнішим опонентом, ніж здається на перший погляд.

Педді Пімблетт, навпаки, ніби відмовляється від самої ідеї порядку. Його стиль виглядає сирим, навіть неакуратним, але саме в цьому полягає його сила. Пімблетт не намагається виграти бій за рахунок чистої техніки – він прагне зруйнувати логіку поєдинку. У стійці він часто відкритий, рухається дивно, пропускає, але цим самим заманює суперника у простір, де правила більше не працюють. Для Педді хаос став природнім середовищем існування.

Коли ж бій переходить у партер, Пімблетт стає зовсім іншим. Тут він точний, швидкий і небезпечний. Його чуття на сабмішени дозволяє знаходити виходи там, де інші бачать лише оборону. Він не потребує ідеальної позиції – йому достатньо миті, щоб перехопити руку або спину. Водночас його головна слабкість очевидна: проти елітних ударників така розхлябана оборона у стійці може не залишити часу на порятунок. Пімблетт звик переживати удари, але питання в тому, чи дозволить це зробити боєць рівня Гейджи.

Повний кард UFC 324

Основний кард

Джастін Гейджи (26–5) – Педді Пімблетт (23–3)

Шон О'Меллі (18–3) – Сун Ядун (22–8–1)

Валдо Кортес-Акоста (16–2) – Деррік Льюїс (29–12)

Роуз Намаюнас (14–7) – Наталія Сілва (19–5–1)

Жан Сілва (16–3) – Арнольд Аллен (20–3)

Попередній кард

Умар Нурмагомедов (19–1) – Дейвісон Фігерейду (25–5–1)

Атеба Абега Готьє (9–1) – Андрєй Пуляєв (10–3)

Микита Крилов (30–11) – Модестас Букаускас (19–6)

Алекс Перес (25–10) – Чарльз Джонсон (18–7)

Майкл Джонсон (24–19) – Олександр Ернандес (18–8)

Джош Хокіт (7–0) – Дензел Фрімен (7–1)

Ріккі Турсіос (12–5) – Кемерон Смозерман (12–6)

Тай Коул Міллер (6–0) – Адам Фугітт (10–5)

Де та коли дивитися UFC 324

Турнір UFC 324 пройде у неділю вночі, 25 січня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Гейтжи vs Пімблетт – 07:00.

Транслюватиме UFC 324 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.