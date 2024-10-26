Нганну назвав функціонера, який найбільше жадає його програшу

Чемпіон PFL (Professional Fighters League) Франсіс Нганну (18-3) вважає, що президент промоції UFC (Ultimate Fighting Championship) Дейна Вайт бажає йому поразки у кожному з поєдинків.

Слова Нганну цитує MMAonSiriusXM.

"Дейна Вайт програв у цій ситуації і він не може цього винести. Я виграв все. Думаю, проблема в тому, що він не може впоратися із цією втратою. Я впевнений, що він молився за мою поразку", – заявив ексчемпіон UFC.

До поєдинку з Феррейрою Нганну бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сиріла Гана в рамках UFC 270. Після цього він провів два поєдинки за правилами боксу. В першому гарно виступив проти Тайсона Ф'юрі, програвши за очками, але відправивши суперника у нокдаун. Після цього був невдалий поєдинок проти Ентоні Джошуа, який нокаутував камерунця у другому раунді.

Нагадаємо, нещодавно Вайт заявив, що хотів виключити Нганну з UFC ще у 2018 році.