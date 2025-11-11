Нганну назвав найбільший бій майбутнього UFC White House

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну назвав бій, який він вважатиме найбільшим на спортивній події у Білому домі.

Спортсмен поспілкувався з TMZ Sports.

"Ви самі знаєте відповідь. Мені навіть не треба нічого казати з цього приводу. Найбільший бій, який можна тільки провести у Білому домі – Нганну проти Джонса. Жодної неповаги до інших бійців: я поважаю і тих, хто виступає у головних боях карду, і в андеркарді", – розповів камерунець.

Нагадаємо, UFC White House відбудеться 14 червня 2026 року. Раніше бій планувався на липень з нагоди 250-річчя США.

Одним з бійців, які виступлять у Білому домі, мав стати Конор Макгрегор. Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Втім, напередодні стало відомо про дискваліфікації Конора через те, що не надав інформацію про своє місцеперебування. Перед цим зірковий боєць повідомив, що підписав контракт на участь у шоу.