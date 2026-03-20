Від "людських півнячих боїв" до мільярдної імперії: як UFC перевернув світ спорту

Якщо дивитися на сучасний UFC, з його світлом прожекторів, мільйонними контрактами і бійцями, які більше схожі на суперзірок, ніж на гладіаторів, важко повірити, що все починалося як майже неконтрольований експеримент. Причому експеримент доволі жорсткий.

Ідея змішаних єдиноборств не з'явилася у XX столітті, а просто повернулася. Ще у 648 році до нашої ери в античній Греції існував панкратіон – дисципліна, де дозволялося майже все. Це був не просто спорт, а випробування на виживання, де поєднувалися удари, боротьба і жорсткі прийоми. По суті, це був "прадідусь" сучасного ММА, тільки без суддів, контрактів і PPV.

Через тисячоліття ця концепція відродилася у Бразилії у вигляді Vale Tudo – "боїв без правил". Там на ринг могли виходити представники абсолютно різних стилів: карате проти боксу, боротьба проти капоейри. І головне питання, яке ці бої ставили перед глядачами, звучало максимально просто: який стиль реально працює, коли немає обмежень? Саме ця ідея і стала основою для створення UFC.

Засновниками промоушена у 1993 році стали бізнесмен Арт Деві та представник легендарної бразильської родини бійців Роріон Грейсі, разом із режисером Джоном Міліусом. Саме Деві був тим, хто побачив у цій ідеї комерційний потенціал, а Грейсі – людиною, яка хотіла довести ефективність бразильського джіу-джитсу на глобальному рівні.

Концепція була максимально простою і водночас геніальною: взяти бійців різних стилів, від боксу і карате до сумо і боротьби, і визначити, хто з них є "Ultimate Fighting Champion".

12 листопада 1993 року в Денвері ця ідея стала реальністю. Перший турнір UFC виглядав як щось між спортивним змаганням і експериментом на виживання. Восьмикутна клітка (октагон) одразу стала символом нової ери. Але які правила? Їх майже не було.

Не існувало вагових категорій. Не було раундів у сучасному розумінні. Судді практично не втручалися. Фактично дозволялося все, окрім найбільш очевидних порушень – таких як укуси чи удари в очі. Це була максимально "чиста" перевірка бойових мистецтв у реальному бою. І саме тут народилася перша велика сенсація UFC.

Переможцем турніру став не гігант і не ударник, а худорлявий бразилець у кімоно – Ройс Грейсі. Його перемоги виглядали майже парадоксально: він змушував суперників здаватися за допомогою больових і задушливих прийомів, демонструючи ефективність техніки над грубою силою. Цей момент став переломним. Світ вперше побачив, що бій – це не лише про удари, а про стратегію, контроль і інтелект.

Але разом із популярністю UFC почав стрімко накопичувати проблеми. Те, що для фанатів виглядало як чесне і видовищне протистояння, для багатьох політиків і медіа було неприйнятним. Турніри виглядали надто жорстко, а відсутність чітких правил лише підливала масла у вогонь. Кров, травми і повна непередбачуваність створювали образ не спорту, а "шоу виживання".

Критика досягла піку, коли сенатор Джон Маккейн назвав UFC "людськими півнячими боями". І ця фраза стала вироком для організації на той момент.

Почалася масштабна кампанія проти UFC. Турніри забороняли в різних штатах США, великі телевізійні мережі відмовлялися від трансляцій, а спонсори один за одним залишали проєкт. UFC фактично опинився на межі виживання.

Наприкінці 90-х UFC перебував у стані, який сьогодні важко уявити. Турніри забороняли, трансляцій майже не було, грошей катастрофічно не вистачало. Організація, яка ще недавно виглядала як революція, стрімко скочувалася до банкрутства. І саме в цей момент у грі з'являється людина, без якої сучасного UFC просто не існувало б – Дана Вайт.

Історія Вайта не є класичним шляхом спортивного функціонера. Вайт починав як менеджер боксерів і навіть організовував підпільні тренування з боксу. Він крутився у світі єдиноборств, знав бійців, розумів, як працює індустрія, і головне, бачив потенціал там, де інші бачили лише проблеми.

Саме він дізнався, що UFC фактично продається. І замість того, щоб просто пройти повз, Вайт зробив те, що змінить історію спорту – звернувся до своїх знайомих із серйозними грошима. Цими знайомими були брати Лоренцо Фертітта і Френк Фертітта.

In 2001, The Fertitta brothers & Dana White purchased the UFC,



Вони не були випадковими людьми у цій історії. Фертітта – це впливова бізнес-родина з Лас-Вегаса, пов'язана з казино-індустрією. Лоренцо на той момент уже мав досвід роботи в Атлетичній комісії штату Невада, органі, який регулює бойові види спорту. Тобто він не просто мав гроші, а розумів, як легалізувати і систематизувати цей хаос.

У 2001 році брати Фертітта разом із Даною Вайтом купують UFC за приблизно 2 мільйони доларів і створюють компанію Zuffa, яка бере контроль над організацією.

На той момент це виглядало як сумнівна інвестиція. Фактично вони купили бренд із поганою репутацією, без стабільного телебачення і з купою юридичних проблем. Але у них був план. І цей план був максимально простим: зробити з "боїв без правил" – спорт.

Першим кроком стало те, чого UFC довго уникав – введення чітких правил.

З'явилися вагові категорії. Було введено раунди. Бійці почали використовувати рукавички. З'явилися судді та рефері, які реально контролювали поєдинки. Це вже не був хаос із 1993 року. Це був спорт, який починав виглядати легітимно.

Ключову роль у цьому процесі відіграло рішення отримати підтримку Атлетичної комісії штату Невада. Це був переломний момент: UFC вперше почали сприймати серйозно на офіційному рівні.

А найголовніша іронія полягала в тому, що організація, яку ще недавно називали "людськими півнячими боями", почала задавати стандарти для всього ММА.

Попри всі зміни, гроші не з'явилися миттєво. Навпаки – брати Фертітта вкладали десятки мільйонів доларів, щоб утримати UFC на плаву. І в якийсь момент усе знову опинилося на межі провалу. Рішення, яке врятувало компанію, виглядало ризикованим – реаліті-шоу про бійців. Так у 2005 році з'явився The Ultimate Fighter.

Ідея була простою: молоді бійці живуть разом, тренуються і б'ються за контракт із UFC. Але головне – це шоу показувало людей, їхні історії, характери, конфлікти. Фінал першого сезону, де зійшлися Форрест Гріффін і Стівен Боннар, став одним із найважливіших боїв в історії UFC. Це був не просто поєдинок – це була реклама ММА для масової аудиторії.

Після цього моменту UFC почав стрімко набирати популярність. З'явилися перші великі зірки: Чак Лідделл, Ренді Кутюр та Тіто Ортіс – майстер трештоку ще до того, як це стало мейнстрімом. UFC почав перетворюватися не просто на спорт, а на шоу.

У другій половині 2000-х UFC остаточно знаходить свою формулу успіху. Рay-Per-View стає головним джерелом доходу. Великі бої перетворюються на події, які дивиться весь світ. Організація починає виходити за межі США, підписує міжнародні контракти і формує глобальну аудиторію.

Дана Вайт стає обличчям UFC – агресивний, прямолінійний, іноді скандальний, але максимально ефективний у просуванні продукту. Він не просто керівник, а промоутер, шоумен і голос компанії.

Брати Фертітта тим часом будують бізнес-структуру, яка дозволяє UFC працювати як чіткий механізм. Вони інвестують у маркетинг, інфраструктуру і розвиток бійців. UFC більше не виживає, а домінує із шаленими прибутками, які зовсім скоро проб'ють стелю під назвою "мільярд". Але про це трохи згодом.

І саме в цей момент, коли організація вже стала глобальним гравцем, але ще не досягла піку популярності, на горизонті з'являється нова фігура. Боєць, який змінить правила гри не лише в клітці, а й за її межами.

Його ім'я – Конор Макгрегор. І про цього ірландця нам варто розповісти окремо…