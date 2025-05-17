Хочуть вбити за ляпас: зірку UFC розшукують у Таїланді після інциденту на російському реаліті-шоу

Відомий боєць UFC Нейт Діас вирішив взяти участь у російському реаліті-шоу ALF Reality, сильно пошкодувавши про своє рішення.

У проєкті, аналогічному до американського The Ultimate Fighter, участь беруть одразу дві зірки UFC – Джон Джонс та Нейт Діас, які виступають у ролі тренерів. Але ще до початку справжніх боїв, шоу отримало шалений розголос через інцидент.

Jon Jones and Nate Diaz are set to coach against each other in the Russian version of TUF pic.twitter.com/fRBeN5uRFk — Oscar Willis (@oscarswillis) May 9, 2025

Під час зйомок хтось із учасників шоу намагався несподівано напасти на Нейта та взяти його у задушливий прийом просто на камеру. Але той миттєво зреагував та виписав фірмовий ляпас.

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Після інциденту ситуація на майданчику шоу миттєво загострилася. І як повідомляють інсайдери, Нейт Діас покинув знімальний майданчик і зник, адже із ним хочуть розібратися росіяни за "вияв зневаги".

Американець так зник, що його наразі шукають у Таїланді. Де саме знаходиться боєць, поки що невідомо, проте він активно веде свій Інстаграм.

🚨In a Russian reality show, someone tried to sneak up on Nate and choke him, but it didn't work — in response, Nate slapped him (hit him with a Stockton Slap).😳



And now they're looking for Nate Diaz in Thailand and can't find him.#UFC #MMA pic.twitter.com/3xcadEvzA9 — MMA Pros Pick (@MMA_PROS_PICK_) May 16, 2025

Нагадаємо, востаннє легендарний Діас виходив в октагон ще у вересні 2022 року, здолавши Тоні Фергюсона больовим прийомом на турнірі UFC 279.

Раніше повідомлялося, що Нейт став зіркою у соцмережах, прийнявши посеред вулиці виклик на бій від фаната.