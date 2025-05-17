Хочуть вбити за ляпас: зірку UFC розшукують у Таїланді після інциденту на російському реаліті-шоу
Відомий боєць UFC Нейт Діас вирішив взяти участь у російському реаліті-шоу ALF Reality, сильно пошкодувавши про своє рішення.
У проєкті, аналогічному до американського The Ultimate Fighter, участь беруть одразу дві зірки UFC – Джон Джонс та Нейт Діас, які виступають у ролі тренерів. Але ще до початку справжніх боїв, шоу отримало шалений розголос через інцидент.
Під час зйомок хтось із учасників шоу намагався несподівано напасти на Нейта та взяти його у задушливий прийом просто на камеру. Але той миттєво зреагував та виписав фірмовий ляпас.
Після інциденту ситуація на майданчику шоу миттєво загострилася. І як повідомляють інсайдери, Нейт Діас покинув знімальний майданчик і зник, адже із ним хочуть розібратися росіяни за "вияв зневаги".
Американець так зник, що його наразі шукають у Таїланді. Де саме знаходиться боєць, поки що невідомо, проте він активно веде свій Інстаграм.
Нагадаємо, востаннє легендарний Діас виходив в октагон ще у вересні 2022 року, здолавши Тоні Фергюсона больовим прийомом на турнірі UFC 279.
Раніше повідомлялося, що Нейт став зіркою у соцмережах, прийнявши посеред вулиці виклик на бій від фаната.