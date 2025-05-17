Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Хочуть вбити за ляпас: зірку UFC розшукують у Таїланді після інциденту на російському реаліті-шоу

Богдан Войченко — 17 травня 2025, 19:06
Instagram
Хочуть вбити за ляпас: зірку UFC розшукують у Таїланді після інциденту на російському реаліті-шоу

Відомий боєць UFC Нейт Діас вирішив взяти участь у російському реаліті-шоу ALF Reality, сильно пошкодувавши про своє рішення.

У проєкті, аналогічному до американського The Ultimate Fighter, участь беруть одразу дві зірки UFC Джон Джонс та Нейт Діас, які виступають у ролі тренерів. Але ще до початку справжніх боїв, шоу отримало шалений розголос через інцидент.

Під час зйомок хтось із учасників шоу намагався несподівано напасти на Нейта та взяти його у задушливий прийом просто на камеру. Але той миттєво зреагував та виписав фірмовий ляпас.

Читайте також :
Відео Росіянам тут не місце: колишнього чемпіона та зірку UFC вигнали з літака

Після інциденту ситуація на майданчику шоу миттєво загострилася. І як повідомляють інсайдери, Нейт Діас покинув знімальний майданчик і зник, адже із ним хочуть розібратися росіяни за "вияв зневаги".

Американець так зник, що його наразі шукають у Таїланді. Де саме знаходиться боєць, поки що невідомо, проте він активно веде свій Інстаграм.

Нагадаємо, востаннє легендарний Діас виходив в октагон ще у вересні 2022 року, здолавши Тоні Фергюсона больовим прийомом на турнірі UFC 279.

Раніше повідомлялося, що Нейт став зіркою у соцмережах, прийнявши посеред вулиці виклик на бій від фаната.

UFC скандал Нейт Діас ММА