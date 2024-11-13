Людина з народу: легенда UFC погодився побитися із фанатом прямо посеред вулиці

Колишній боєць UFC Нейт Діас став зіркою у соцмережах через відео з фанатом, що стало вірусним.

Легенда ММА зустрів свого палкого вболівальника, який замість банальних прохань дати автограф чи сфотографуватися, запропонував 39-річному американці побитися прямо посеред вулиці.

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Звісно ж, Нейт погодився на таку авантюру і провів з фаном жартівливий поєдинок, який зняв на камеру перехожий.

Нагадаємо, за свою кар'єру в ММА Діас провів 34 поєдинки, у 21 з яких він здобув перемогу, а в 13 зазнав поразки.

Востаннє легендарний боєць виходив в октагон у вересні 2022 року, здолавши Тоні Фергюсона больовим прийомом на турнірі UFC 279.