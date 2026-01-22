Хоче позбавити росіянина титулу: українець Амосов націлився на чемпіонський пояс

Український боєць UFC Ярослав Амосов зазначив, що ставлення публіки до таких боїв проти росіян може бути неоднозначним.

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Ексчемпіон Bellator зауважив таку загальну тенденцію, коли закликають бойкотувати усі зустрічі із ворожими представниками світу спорту. Відзначимо, що дагестанець Іслам Махачев є чемпіоном у вазі Ярослава.

За його словами, у цьому моменті є ще одна сторона медалі. Амосов заявив, що хотів би забрати чемпіонський титул у росіянина, що є його найбільшою мотивацією.

"І тут є ще такий момент: з росіянином, може, й негарно битися, а от забрати у росіянина пояс – зовсім інша історія. Це для мене більша мотивація, ніж якось там пропетляти знову. Прямо зараз я про це не думаю, тому що в мене зараз не може бути бій за пояс. Це може бути ще один бій, можливо, два, я не знаю. Дивлячись, хто в мене буде наступний суперник", – сказав Ярослав.

Українець додав, що хотів би привезти пояс у рідний Ірпінь.

"Я думаю просто про те, що от забрати цей пояс і привезти його сюди в Ірпінь… Це вже буде не в Ірпінь – це буде в Україну. Забрав у к*цапа пояс – думаю, це звучатиме трошки по-інакшому і сприйматися буде по-інакшому, а не так, що прийняв бій з росіянином", – додав відомий боєць.

Нагадаємо, що Амосов захищав рідну землю на початку повномасштабної війни проти Росії, заховавши пояс Bellator у підвалі.

До слова, у середині грудня 2025-го Амосов переміг Ніла Магні, дебютувавши в UFC. Нещодавно Ярослав заявив, що прийняв виклик на бій, але прізвище можливого суперника не розкривав.