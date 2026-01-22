Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Хоче позбавити росіянина титулу: українець Амосов націлився на чемпіонський пояс

Софія Кулай — 22 січня 2026, 13:18
Хоче позбавити росіянина титулу: українець Амосов націлився на чемпіонський пояс
Ярослав Амосов
інстаграм Амосова

Український боєць UFC Ярослав Амосов зазначив, що ставлення публіки до таких боїв проти росіян може бути неоднозначним.

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Ексчемпіон Bellator зауважив таку загальну тенденцію, коли закликають бойкотувати усі зустрічі із ворожими представниками світу спорту. Відзначимо, що дагестанець Іслам Махачев є чемпіоном у вазі Ярослава.

За його словами, у цьому моменті є ще одна сторона медалі. Амосов заявив, що хотів би забрати чемпіонський титул у росіянина, що є його найбільшою мотивацією.

"І тут є ще такий момент: з росіянином, може, й негарно битися, а от забрати у росіянина пояс – зовсім інша історія. Це для мене більша мотивація, ніж якось там пропетляти знову. Прямо зараз я про це не думаю, тому що в мене зараз не може бути бій за пояс. Це може бути ще один бій, можливо, два, я не знаю. Дивлячись, хто в мене буде наступний суперник", – сказав Ярослав.

Українець додав, що хотів би привезти пояс у рідний Ірпінь.

"Я думаю просто про те, що от забрати цей пояс і привезти його сюди в Ірпінь… Це вже буде не в Ірпінь – це буде в Україну. Забрав у к*цапа пояс – думаю, це звучатиме трошки по-інакшому і сприйматися буде по-інакшому, а не так, що прийняв бій з росіянином", – додав відомий боєць.

Нагадаємо, що Амосов захищав рідну землю на початку повномасштабної війни проти Росії, заховавши пояс Bellator у підвалі.

До слова, у середині грудня 2025-го Амосов переміг Ніла Магні, дебютувавши в UFC. Нещодавно Ярослав заявив, що прийняв виклик на бій, але прізвище можливого суперника не розкривав.

Читайте також :
Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу
MMA Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу
Амосов: З нетерпінням чекаю на дуже цікавий виклик
Зустріч чемпіонів: Беленюк похизувався спільним фото з українською зіркою UFC Амосовим
Ти станеш чемпіоном UFC: зірка промоушена публічно звернувся до Амосова
Задушив ветерана анакондою і гучно заявив про себе: чому дебют Амосова в UFC – сигнал для всього дивізіону

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік