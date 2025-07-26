Все могло погано завершитись: рефері врятував життя бійцю після жорсткого нокауту

На турнірі UAE Warriors 62 в Абу-Дабі стався момент, що викликав справжній шквал емоцій.

У третьому раунді поєдинку між Аміром Хоссейном та Абделькрімом Зуадом ситуація загострилась до межі: Хоссейн влаштував шалений шквал ударів, фінальний з яких, потужний правий хук, відправив суперника в нокаут.

Зуад знепритомнів, і саме в цей момент рефері блискавично зреагував, миттєво кинувшись на допомогу, щоб зупинити бій і не дозволити супернику завдати додаткових ударів.

Така оперативність, без перебільшення, вберегла Зуада від важкої травми.

Напередодні турнір з кулачних боїв BKFC у Манчестері завершився сценою, яка шокувала глядачів. Боєць пережив судоми після того, як опинився в глухому нокауті.

Раніше повідомлялося. що колишній чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик заявив про готовність взяти участь на великому турнірі з боїв на кулаках.