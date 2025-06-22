Слава Україні: росіянку "тепло" зустріли фанати на турнірі UFC в Азербайджані

Напередодні відбувся турнір UFC в Баку, Азербайджан, який запам'ятався не лише крутими боями, але й епічним тролінгом росіянки.

Одним із поєдинків карду була зустріч польки Клаудії Сигули із представницею країни-терориста Іріной Алєксєєвой. До слова, саме її котували в якості фаворитки через жорсткий стиль і самопроголошений статус "російської Ронди Роузі".

Проте для Алєксєєвої все пішло не за планом ще під час виходу в октагон. Коли вона впевнено крокувала із триколором, фанат простягнув їй руку, щоб та відбила йому "п'ятюню". Під час цього він закричав їй: "Слава Україні". Росіянка лише косо подивилася на вболівальника, прибравши в кінці руку.

У самому бою Іріну без шансів декласувала 26-річна полька, якій судді віддали перемогу одноголосним рішенням. Від впевненості і брутальності Алєксєєвої нічого не лишилося.

Вже за кулісами Сигула записала звернення до хейтерів, в якому пригадала їм невіру в себе. Еталонне завершення вечора.

Зазначимо, що росіянок в UFC люблять принижувати не тільки фанати, але й опонентки. Не так давно аргентинська зірка ММА впевнено розібралася із Дарією Железняковою, після чого демонстративно потрусила дупою перед її обличчям.