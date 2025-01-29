Розчарування дня: Роналду подарував російському бійцю UFC футболку зі своїм підписом
Зірковий форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду обзавівся новим знайомством із товаришем Хабіба Нурмагомедова.
Російський боєць UFC Шара Буллет (Шарабутдін Магомедович Магомедов) завітав на тренування до саудівського клубу, де і зустрівся з португальським футболістом.
Роналду тепло привітав Шару, обійнявшись, зробивши декілька фотографій, а також подарувавши йому свою футболку. Крім того, Кріштіану залишив свій автограф на формі і теплі побажання.
Буллет поділився цією "памʼятною" подією в соціальних мережах, позуючи з футболкою. Крім того, росіянин запросив 39-річного футболіста на турнір UFC, який пройде 1 лютого в Саудівській Аравії.
На UFC Fight Night росіянин зустрінеться із 37-річним американцем Майклом "Веномом" Пейджем.
Нагадаємо, Роналду також є добрим товаришем колишньої зірки ММА Хабіба Нурмагомедова.
Цього сезону на рахунку Кріштіану 14 голів і 2 результативні передачі в 16 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.