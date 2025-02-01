Останній шанс повернутися на вершину: прогноз та анонс на бій UFC Адесанья vs Імавов

У суботу ввечері, 1 лютого, відбудеться головний бій турніру UFC Fight Night, в якому колишній чемпіон організації Ісраель Адесанья зустрінеться з російським середньоваговиком Нассурдіном Імавовим.

Від цього поєдинку залежить не лише потенційний бій за титул, але й на кону стоїть кар’єра легенди, яка мріє знову здобути "золото" компанії і панувати на троні. На шляху до цілі – французько-російська загроза, яка на 7 років молодша, сильніша та вмотивованіша.

Як завершиться поєдинок, які шанси обох бійців на тріумф та чий стиль буде панувати в октагоні? Давайте в цьому розбиратися.

Ісраель Адесанья: домінатор, якого "зламали"

Ісраель "The Last Stylebender" Адесанья – боєць, який поєднує елегантність і жорстокість у своїй майстерності. Його стиль – це симбіоз високого IQ, точності ударів та бездоганного таймінгу. Виходець зі світу кікбоксингу, він переніс у змішані єдиноборства не тільки рефлекси чемпіона, а й унікальне розуміння дистанції. Адесанья не просто б'ється – він грає у шахи, змушуючи суперників рухатися за своїми правилами.

Головна зброя Адесаньї – його футворк і контроль відстані. Він майстерно вимірює дистанцію, постійно змінюючи темп і маніпулюючи суперником через фінти. Його удари – це не хаотичний шквал, а ретельно продумана комбінація, де кожен джеб, лоу-кік чи аперкот має свою мету. Легендарний нокаут Пауло Кости або хірургічне розбирання Роберта Віттакера – яскраві приклади того, як Адесанья вичікує момент, а потім завдає смертельного удару.

Але при всій своїй досконалості в стійці, "Stylebender" має слабкі місця. Його боротьба далека від рівня елітних греплерів. Такі бійці, як Ян Блахович чи Алекс Перейра, показали, що фізично потужні суперники можуть створити йому проблеми. Він не любить клінч, а переведення в партер – це реальна загроза для нього, особливо якщо суперник володіє відмінним контролем зверху.

Проте слабкі сторони не роблять його вразливим – навпаки, Адесанья вміє адаптуватися. Він стає більш обережним, захищає себе правильним рухом і не дозволяє себе легко звалити. Якщо його план "А" не працює, він швидко перемикається на план "Б", використовуючи свою гнучкість та стратегію. Його перемога над Джаредом Каноніром – це приклад того, як він може діяти дисципліновано, не ризикуючи, а просто переважати суперника завдяки своїм перевагам.

Що стосується його останніх виступів, у Ісраеля прослідковується спад. Воно і не дивно, адже нігерійцю вже 35 років і його пік далеко позаду. В останніх двох боях він зазнав сенсаційної поразки, після чого взяв перерву на півроку. Чи зможе він повернутися на колишній рівень – питання відкрите.

Нассурдін Імавов: програвав топам, але отримав зустріч із легендою

Імавов – боєць, який поєднує техніку, агресію та холодний розрахунок. Виходець із Дагестану, він формувався як боєць у Франції, де вдосконалював свою ударну майстерність і боротьбу. Його стиль – це гібрид вибухової ударної техніки та якісного греплінгу, що робить його універсальним і непередбачуваним суперником у клітці.

Головна перевага Імавова – його здатність підлаштовуватися під хід бою. Він комфортно почувається як у стійці, так і в боротьбі. Його ударна техніка базується на комбінації швидких рук і жорстких лоу-кіків, а його точність і вміння підбирати моменти для атаки роблять його небезпечним на всіх дистанціях. Якщо суперник намагається вести розмірений поєдинок, Імавов зриває темп, нав'язує свою гру і змушує опонента діяти за його правилами.

Та не менш грізною є його робота у клінчі й партері. Він відмінно працює в боротьбі, особливо біля сітки, де вміло використовує контроль та точно влучає по опоненту. У партері Імавов не просто утримує суперника, а методично розбиває його, готуючи ґрунт для добивання або сабмішну. Його фізична витривалість і спокій під тиском дозволяють йому залишатися небезпечним у будь-якому раунді.

Проте Нассурдін має і слабкі сторони. Іноді він занадто сильно покладається на свою ударну техніку, нехтуючи захистом і потрапляючи під удари. Якщо суперник здатний витримати його стартовий натиск і перетворити бій у виснажливу сутичку, Імавов може втрачати концентрацію. Також у нього є проблеми зі стійкістю кардіо в пізніх раундах, що помітно у довгих і виснажливих поєдинках.

Дійшов Імавов до поєдинку з Адесаньєю завдяки трьом поспіль звитягам, якими він закрим поразки від Шона Стрікленда та ветерана Кріса Кертіса. Дана Вайт розраховує на росіянина у майбутньому, готуючи йому "жирний" поєдинок за титул. Чи виправдає боєць ці сподівання?

Варіанти розвитку подій в октагоні

На нас чекає битва технічного страйкера проти універсального хижака. Адесанья – майстер дистанції, контрударів і точного таймінгу. Його головна перевага – здатність читати суперника, провокувати його на помилки та карати жорсткими контрударами. Імавов, у свою чергу, більш агресивний і любить нав’язувати свій темп, комбінуючи швидкі атаки з тиском у клінчі та боротьбі.

Ключовий фактор у цьому поєдинку – чи зможе Імавов скоротити дистанцію та змусити Адесанью працювати у незручному для нього ритмі. Якщо Нассурдін знайде можливості для боротьби та клінчу, він може виснажити Адесанью і забрати пізні раунди. Але якщо бій залишиться в стійці на дальній дистанції, перевага буде за Адесаньєю, який має кращий захист, точність і досвід у п’ятираундових боях.

Ми вважаємо, що Адесанья виграє рішенням суддів або технічним нокаутом у пізніх раундах. Проте якщо Імавов зможе швидко нав’язати боротьбу та змусить ексчемпіона працювати на короткій дистанції, його шанси різко зростуть. Це потенційно конкурентний бій, але поки що досвід і клас Адесаньї дають йому перевагу.

Прогноз: перемога Адесаньї суддівським рішенням