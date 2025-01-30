Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Він допомагає поганим людям вбивати добрих: боєць UFC з РФ розкритикував Мессі

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 14:06
Він допомагає поганим людям вбивати добрих: боєць UFC з РФ розкритикував Мессі
Шарабутдін Магомедов
Getty Images

Російський боєць UFC Шарабутдін Магомедов на пресконференції перед боєм проти британця Майкла Пейджа розкритикував нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі за підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.

Його слова наводить портал Sport24.

"Мессі… Я бачив, що він допомагає поганим людям вбивати добрих людей. Я бачив, що він спонсорує Ізраїль, який ви бачили, що робив у Палестині", – сказав Магомедов.

Водночас боєць похвалив іншого зіркового футболіста – Кріштіану Роналду.

"Спортсмена повністю визначає не те, як він грає, а те, як він поводиться за межами поля, стадіону, який демонструє рівень, чистоту, поведінку, приклад для багатьох. Мені здається, Кріштіану Роналду великий приклад у тому, що він просуває і допомагає багато в чому людям, які потребують.

Він не мовчить про все те, що шкідливо, що шкодить здоров'ю людей, він говорить про це. Він допомагає багатьом людям, які опинилися у складній ситуації. Робив багато пожертвувань. У цьому, мабуть, і визначається його реальний характер", – підкреслив Магомедов.

Поєдинок Магомедова та Пейджа пройде в Ер-Ріяді 1 лютого на турнірі UFC Fight Night 250.

UFC Магомедов Ліонель Мессі Кріштіану Роналду

Магомедов

Розчарування дня: Роналду подарував російському бійцю UFC футболку зі своїм підписом
Магомедов став бронзовим призером Паралімпіади

Останні новини