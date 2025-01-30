Він допомагає поганим людям вбивати добрих: боєць UFC з РФ розкритикував Мессі
Російський боєць UFC Шарабутдін Магомедов на пресконференції перед боєм проти британця Майкла Пейджа розкритикував нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі за підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.
Його слова наводить портал Sport24.
"Мессі… Я бачив, що він допомагає поганим людям вбивати добрих людей. Я бачив, що він спонсорує Ізраїль, який ви бачили, що робив у Палестині", – сказав Магомедов.
Водночас боєць похвалив іншого зіркового футболіста – Кріштіану Роналду.
"Спортсмена повністю визначає не те, як він грає, а те, як він поводиться за межами поля, стадіону, який демонструє рівень, чистоту, поведінку, приклад для багатьох. Мені здається, Кріштіану Роналду великий приклад у тому, що він просуває і допомагає багато в чому людям, які потребують.
Він не мовчить про все те, що шкідливо, що шкодить здоров'ю людей, він говорить про це. Він допомагає багатьом людям, які опинилися у складній ситуації. Робив багато пожертвувань. У цьому, мабуть, і визначається його реальний характер", – підкреслив Магомедов.
Поєдинок Магомедова та Пейджа пройде в Ер-Ріяді 1 лютого на турнірі UFC Fight Night 250.