Він допомагає поганим людям вбивати добрих: боєць UFC з РФ розкритикував Мессі

Російський боєць UFC Шарабутдін Магомедов на пресконференції перед боєм проти британця Майкла Пейджа розкритикував нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі за підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.

Його слова наводить портал Sport24.

Водночас боєць похвалив іншого зіркового футболіста – Кріштіану Роналду.

"Спортсмена повністю визначає не те, як він грає, а те, як він поводиться за межами поля, стадіону, який демонструє рівень, чистоту, поведінку, приклад для багатьох. Мені здається, Кріштіану Роналду великий приклад у тому, що він просуває і допомагає багато в чому людям, які потребують.



Він не мовчить про все те, що шкідливо, що шкодить здоров'ю людей, він говорить про це. Він допомагає багатьом людям, які опинилися у складній ситуації. Робив багато пожертвувань. У цьому, мабуть, і визначається його реальний характер", – підкреслив Магомедов.