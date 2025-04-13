Знову не зайшла ставка: Макгрегор програв 500 тисяч доларів на UFC 314

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор хотів "підняти" пару мільйонів доларів, але доля вирішила інакше.

Зірковий ірландець поставив 500 тисяч доларів на перемогу Майкла Чендлера у бою з Педді Пімблеттом на UFC 314. Конор міг виграти 2,5 мільйони у разі звитяги американця.

Конор вихвалявся тим, що це "легкі гроші" для нього, але виявилося зовсім інкаше.

На турнірі в Маямі Пімблетт брутально забив на канвасі Чендлера вже у третьому раунді, зірвавши ставку ірландця. Поки що він ніяк не відреагував на поразку.

Читайте також : Відео Скандал у Вегасі: Макгрегор плюнув в обличчя фаната і кинув йому виклик

Нагадаємо, саме проти Майкла мав вийти в октагон минулого року Макгрегор, зробивши гучне повернення, яке так і не сталося. Ексчемпіон знявся з бою через травму.

Напередодні Конор повідомив, що збирається балотуватися на посаду президента Ірландії. Наступні вибори відбудуться 11 листопада 2025 року. Макгрегор натякав на свої плани балотуватися ще на початку вересня минулого року.