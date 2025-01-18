Ексфутболіст Челсі готовий боксувати проти блогера, який кинув виклик Макгрегору

Колишній футболіст Челсі, Манчестер Сіті та низки інших клубів Вейн Брідж готовий вийти на боксерський поєдинок проти блогера KSI.

Про це пише Daily Mail.

Востаннє 44-річний спортсмен бився сім років тому, коли переміг Спенсера Метьюза.

Очікується, що контракт на проведення поєдинку буде підписано найближчим часом, а сама подія відбудеться 29 березня.

Зазначимо, що сам Олайдже Вільямс Олатунджи, більш відомий, як KSI, нещодавно кинув виклик Конору Макгрегору.

Раніше сам Макгрегор натякнув на скорий бій проти Логана.