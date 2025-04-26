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Легенда Манчестер Юнайтед дебютує в лізі змішаних єдиноборств

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 07:25
Легенда Манчестер Юнайтед дебютує в лізі змішаних єдиноборств
Патріс Евра
instagram.com/pfleurope

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Патріс Евра виступить у лізі змішаних єдиноборств PFL.

Про це організація та футболіст повідомили у своїх соцмережах.

Поєдинок відбудеться 23 травня, але суперник стане відомий пізніше. Подія відбудеться в Парижі.

"Ви повинні були знати, що я люблю цю гру. Я грав на величніших стадіонах світу та виграв усі головні трофеї, але PFL Europe Paris стане для мене чимось особливим", – розповів Евра.

Цікаво, що на любительському рівні француз почав займатись змішаними єдиноборствами ще у 2016 році, коли грав за Ювентус.

Нагадаємо, захисник завершив кар'єру у 2018-му, захищаючи кольори Вест Гема.

Окрім того, за свою кар'єру Евра встиг пограти у складі Монако, Ніцци та Марселя.

Раніше інша легенда МЮ оцінив перспективи поточного головного тренера команди.

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