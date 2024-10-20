Розбите обличчя не проблема: легендарна Сайборг стала чемпіонкою PFL, здолавши Пачеко

Легендарна Кріс Сайборг (27-2) перемогла на 9 років молодшу землячку Лариссу Пачеко (23-4) у бою за титул PFL.

Поєдинок проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, в межах шоу PFL Super Fights.

Бій пройшов усю дистанцію в 5 раундів, за підсумками яких Сайборг перемогла одностайним рішенням суддів з рахунком 49:46, 49:46, 49:46.

39-річна бразилійка отримала два важких розсічення обличчя ще у першому раунді, проте все одно контролювала хід поєдинку та закономірно здобула перемогу.

Вона була кращою за кількістю ударів та за їхньою влучністю, зробила 4 тейкдауни, в той час, як у суперниці не було жодного, та краще проявила себе у стійці.

Нагадаємо, невдовзі відбудеться поєдинок між колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну (17-3) та чемпіоном PFL Ренаном Феррейрою (13-3).

Раніше чемпіон Bellator у середній вазі американець Джонні Еблін (15-0) здолав англійця Фабіана Едвардса (13-3) у бою-реванші.