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Еблін вдруге переміг Едвардса та захистив титул чемпіона Bellator

Микола Дендак — 20 жовтня, 01:14
Еблін вдруге переміг Едвардса та захистив титул чемпіона Bellator
Джонні Еблін
Getty Images

Чемпіон Bellator у середній вазі американець Джонні Еблін (15-0) здолав англійця Фабіана Едвардса (13-3) у бою-реванші.

Поєдинок проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, в межах шоу PFL Super Fights.

Бій був доволі рівним та пройшов усю дистанцію в 5 раундів, за підсумками яких Еблін переміг одностайним рішенням суддів з рахунком 48:47.

Бійці протягом бою обмінювалися ударами. Американець мав перевагу в греплінгу та зробив кілька вдалих тейкдаунів, які вплинули на результат бою. Своєю чергою Едвард мав перевагу в стійці, проте цього не вистачило для перемоги.

Зауважимо, що вони вже змагалися раніше. У вересні 2023 року у третьому раунді чемпіон Bellator відправив Едвардса в нокаут.

Нагадаємо, невдовзі відбудеться поєдинок між колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну (17-3) та чемпіоном PFL Ренаном Феррейрою (13-3).

Едвардс Bellator

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