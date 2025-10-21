Син колишнього тренера Манчестер Сіті загинув унаслідок ДТП на тракторі

Син легенди збірної Англії Стюарта Пірса трагічно загинув у віці 21 року після аварії на своєму тракторі.

Про це пише Express.co.uk.

Харлі Пірс втратив керування транспортним засобом на сільській дорозі поблизу будинку своєї родини у Вілтширі минулого четверга. Поліція Глостерширу підтвердила, що він, на жаль, загинув на місці події у Віткомбі.

Близько 14:30 служби екстреної допомоги були викликані на місце зіткнення за участю трактора на трасі A417 Олд-Бердліп-Гілл.

Поліція підтвердила, що батьків Харлі, Стюарта та його колишню дружину Ліз, повідомили про аварію та вони отримують підтримку від спеціалістів.

Слідчі звернулися до всіх, хто був свідком аварії або має відповідні записи з відеореєстратора, з проханням звернутися.

Стюарт Пірс зіграв за збірну Англії 78 матчів. Він грав на позиції захисника, але забив 5 голів. З 2005 по 2007 рік був тренером Манчестер Сіті.