Зарано зрадів: Хабіб зганьбився під час оголошення результатів бою свого брата
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов потрапив у кумедну ситуацію через власну самовпевненість.
Російський боєць став помічником у куті свого двоюрідного брата Умара у поєдинку з Мерабом Двалішвілі за титул у найлегшій вазі.
Після завершення бою бійці стояли у центрі октагону, доки ринг-анонсер Брюс Баффер оголошував оцінки суддів. Хабіб, будучи впевненим у перемозі свого брата, підійшов до голови UFC Дани Вайта, щоб самостійно вручити титул родичу.
Баффер назвав Двалішвілі переможцем бою, а Нурмагомедов лише опустив очі і зробив вигляд, наче нічого не було. Більше того, сам Умар повірив у свою звитягу, піднімаючи руку в якості тріумфатора.
Нагадаємо, грузинський чемпіон впевнено захистив свій титул від брата Хабіба. Судді одностайно визначили Мераба Двалішвілі переможцем поєдинку (48-47, 48-47, 49-46).