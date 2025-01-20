Зарано зрадів: Хабіб зганьбився під час оголошення результатів бою свого брата

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов потрапив у кумедну ситуацію через власну самовпевненість.

Російський боєць став помічником у куті свого двоюрідного брата Умара у поєдинку з Мерабом Двалішвілі за титул у найлегшій вазі.

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Після завершення бою бійці стояли у центрі октагону, доки ринг-анонсер Брюс Баффер оголошував оцінки суддів. Хабіб, будучи впевненим у перемозі свого брата, підійшов до голови UFC Дани Вайта, щоб самостійно вручити титул родичу.

Баффер назвав Двалішвілі переможцем бою, а Нурмагомедов лише опустив очі і зробив вигляд, наче нічого не було. Більше того, сам Умар повірив у свою звитягу, піднімаючи руку в якості тріумфатора.

Khabib thought Umar Nurmagomedov may have done it against Merab at #UFC311 😳❌



He even went to collect the belt from Dana 😓 pic.twitter.com/k0K9scS60J — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) January 20, 2025

Нагадаємо, грузинський чемпіон впевнено захистив свій титул від брата Хабіба. Судді одностайно визначили Мераба Двалішвілі переможцем поєдинку (48-47, 48-47, 49-46).