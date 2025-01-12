Загнався та забув про життя: Потєря візьме річну паузу після нокауту від Туліо

Ігор Потєря, український боєць змішаних єдиноборств, який виступає в UFC, планує взяти річну паузу від виступів після того, як він програв Марко Туліо на шоу UFC Fight Night 249.

Про це 28-річний українець повідомив у соцмережах.

"Друзі привіт. Тут навіть важко щось пояснювати, ви самі все бачили. Що сталося, то сталось, звісно це боляче, це неприємно, але я чоловік і якщо так склалося, значить на мене чекає щось інше. В любому випадку дякую Богу за все. Від себе хочу сказати,що я загнався з усім цим, та забув що таке просто життя. Чесно, я пашу в залі 24/7 і зараз розумію, що я просто розрядив себе. Поки що я візьму паузу, не знаю на котрий термін, але на рік точно. За останній рік я провів 4 жахливі вагогонки ,в сумі я скинув за 4 вагогонки 70 кг і моє тіло каже "Ігор, зупинись будь ласка". Немає фокусу та того бажання мисливця,бо просто виснажив себе як фізично так і психологічно. Дякую вам всім за підтримку, це цінно друзі", – написав Ігор.

Нагадаємо, що минулої ночі Потєря зазнав поразки від дебютанта UFC нокаутом у першому раунді. А до цього він уперше в кар'єрі провалив зважування.

Для Ігоря ця поразка стала вже п'ятою в останніх шести поєдинках. Єдина перемога відбулася у лютому 2024 року. Тоді українець здолав поляка Роберта Бричека одностайним рішенням суддів.