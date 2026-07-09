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Потєря підписав контракт з британським промоушеном: коли відбудеться дебют українця

Сергій Шаховець — 9 липня 2026, 16:18
Потєря підписав контракт з британським промоушеном: коли відбудеться дебют українця
Ігор Потєря
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Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря (20-8) продовжить кар'єру в британській організації FightStar Championship.

Про це повідомила пресслужба промоушена.

"Ласкаво просимо до нової ери. Ласкаво просимо до FightStar Championship", – йдеться у дописі організації.

Дебют "Дуеліста" в новому промоушені відбудеться 23 серпня на турнірі FightStar Championship 37, який пройде на арені "The O2" у Лондоні. Ім'я першого суперника українця наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що Потєря раніше виступав у найпрестижнішій ММА-організації світу – UFC. У січні 2025 року 30-річний українець повідомив про свій вихід із ростера промоушену.

Останній бій у UFC Ігор провів проти бразильця Марко Туліо, якому поступився нокаутом. Перед поєдинком українець не вклався у ліміт середньої ваги під час офіційного зважування.

Також Потєря мав дебютувати у професійному боксі, проте його бій проти американця Антоніо Сепеди (7-2, 7 КО), який був запланований на 27 червня, скасували.

Ігор Потєря

Ігор Потєря

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