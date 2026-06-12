Потєря проведе дебютний бій у боксі

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря проведе свій перший боксерський поєдинок.

Про це він розповів в Інстаграм.

27 червня в Греції він зустрінеться з американцем Антоніо Зепедою (7-2, 7 КО) на турнірі Battle of the Legends. Бій відбудеться в надважкій ваговій категорії.

"Починати з нуля страшно лише вперше. Вп'яте – це вже просто черговий розділ.

Ті, хто навчилися починати спочатку, проживають кілька життів всередині одного. Бо страх тримається за минуле, а надія завжди дивиться вперед.

І час показує: інколи Господь забирає не для того, щоб позбавити, а для того, щоб подарувати щось краще", – написав Потєря.