Відсутній гонорар: Потєря повідомив про скасування дебютного бою в боксі

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря заявив, що його дебютний бій у боксі не відбудеться.

Про це він заявив у Телеграм.

27 червня в Афінах українець мав зустрітися з американцем Антоніо Зепедою (7-2, 7 КО) на турнірі Battle of the Legends. Поєдинок планувався в андеркарді головного бою вечора між Флойдом Мейвезером та Майком Замбідісом.

"Бій скасовано. Поєдинок був погоджений близько місяця тому. Я дав свою згоду і чекав на контракт. Але час минав, а остаточних умов усе не було. І лише зараз мені почали говорити, що за поєдинок не передбачено жодного гонорару. Окрім цього, мені повідомили, що я маю самостійно оплачувати переліт, проживання, харчування та всі інші витрати. Мені сказали, що я не можу взяти із собою свого тренера та людей, яким довіряю, а маю виступати з командою людини, яка запропонувала мені цей бій, представляючи його клуб", - сказав він.

За словами бійця, вечір боксу організовують Mayweather Promotions та Zambidis Club.

"Розуміючи, що ця ситуація викликає надто багато запитань, я вирішив не робити поспішних висновків і напряму написав своєму супернику. Саме тоді я дізнався, що все залежить від промоутерських сторін. Наскільки мені пояснили, однією стороною виступала Mayweather Promotions, а іншою — Zambidis Club. І якщо бійці однієї сторони отримують хороші гонорари та поважне ставлення, то з мого боку акцент робився виключно на світовій популярності, телебаченні та присутності великих зірок, а мав я представляти якраз Zambidis Club", – написав Потєря.

Нагадаємо, у січні 2025 року Потєря провів свій останній бій в UFC, поступившись бразильцю Марко Туліо нокаутом у першому раунді.

Ця поразка стала для українця п'ятою в останніх шести поєдинках. Після цього він оголосив про завершення виступів в UFC.