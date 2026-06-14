Друг Кадирова спровокував масову бійку на турнірі RAF

На турнірі з вільної боротьби RAF 10 у Сент-Луїсі колишній боєць UFC та друг глави Чечні Хамзат Чімаєв здобув перемогу над Діллон Деніс.

Поєдинок завершився дискваліфікацією Деніса. Американець спробував виконати прийом на підкорення під час боротьби, що суперечить правилам змагань. У результаті переможцем було оголошено Чімаєва.

Після зупинки поєдинку Хамзат завдав Діллону удару ногою, що спровокувало конфлікт між командами обох бійців. Словесна суперечка швидко переросла в масову бійку.

Нагадаємо, у травні Чімаєв поступився Шону Стрікленду у поєдинку за титул UFC в середній вазі.