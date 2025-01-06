Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо Нуньєса

Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо свого нападника Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє Football Insider.

"Червоні" готові розлучитись з футболістом за 50-60 мільйонів фунтів. Втім, охочий придбати уругвайця поки що немає.

Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році за суму у 85 млн фунтів, тим самим встановивши трансферний рекорд клубу.

У сезоні-2024/25 Дарвін зіграв 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Ліверпуля до зірки Реала, яка має замінити Салаха.