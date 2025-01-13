Саудівський клуб пропонує неймовірну зарплату форварду Ліверпуля

Форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, де на нього чекає величезна зарплата.

Про це потенційне "підвищення" уругвайця повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, Аль-Хіляль хоче придбати 25-річного нападника, якому готові платити приблизно 400 тисяч фунтів на тиждень. На Енфілді гравець заробляє 140 тисяч.

Ліверпуль не проти продати Нуньєса, але потенційному покупцеві доведеться викласти за нього 85 мільйонів. Аль-Хіляль поки що не збирається віддавати такі гроші за Дарвіна.

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Мерсисайдці придбали Нуньєса у Бенфіки влітку 2022 року. Сума його трансферу становила 70 мільйонів.

Цього сезону форвард взяв участь у 26 матчах "червоних" в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок 4 голи та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що трансфер Енді Керролла в Ліверпуль був визнаний одним з найгірших в історії АПЛ, що були проведені під час зимового трансферного вікна.