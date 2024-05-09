Барселоні запропонували підписати нападника Ліверпуля

Агент Жорже Мендеш запропонував Барселоні підписати нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, цей трансфер може відбутися у разі відходу Роберта Левандовського. Зазначається, що Барселона слідкує за грою Дарвіна вже кілька років. У 2020-му каталонці були близькими до підписання уругваця з Альмерії, але в підсумку той перейшов у Бенфіку.

Нуньєс виступає за Ліверпуль з 2022 року. Мерсисайдці придбали його у Бенфіки за 75 мільйонів євро, але реалізація форварда досі бажає кращого. Цього сезону Дарвін забив 18 м’ячів та віддав 13 гольових передач у 52 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно 24-річний нападник видалив зі свого інстаграму всі фото, пов’язані з Ліверпулем.