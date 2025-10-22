З октагону на іподром: зірковий боєць UFC виграв престижні змагання з кінних перегонів

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра здивував фанатів незвичним досягненням.

Бразильський боєць змішаних єдиноборств виграв престижні змагання кінних упряжок National Grand Prix в Аргентині.

"Сьогодні я здійснив ще одну мрію – переміг у великому турнірі. Чемпіон має ім’я – Gora Mermerby Escorpion", – написав Олівейра, маючи на увазі свого скакуна.

Зазначимо, що цей тріумф стався лише через кілька днів після його тріумфу в октагоні. 12 жовтня в Ріо-де-Жанейро боєць сабмішеном здолав поляка Матеуша Гамрота у головному бою UFC Fight Night 261.

Після ефеткної звитяги бразилець викликав на бій легенду UFC та володаря титулу BMF Макса Голловея. Гаваєць вже відповів на цей меседж.