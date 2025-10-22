Українська правда
З октагону на іподром: зірковий боєць UFC виграв престижні змагання з кінних перегонів

Богдан Войченко — 22 жовтня 2025, 09:36
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра здивував фанатів незвичним досягненням.

Бразильський боєць змішаних єдиноборств виграв престижні змагання кінних упряжок National Grand Prix в Аргентині.

"Сьогодні я здійснив ще одну мрію переміг у великому турнірі. Чемпіон має ім’я Gora Mermerby Escorpion", написав Олівейра, маючи на увазі свого скакуна.

Зазначимо, що цей тріумф стався лише через кілька днів після його тріумфу в октагоні. 12 жовтня в Ріо-де-Жанейро боєць сабмішеном здолав поляка Матеуша Гамрота у головному бою UFC Fight Night 261.

Після ефеткної звитяги бразилець викликав на бій легенду UFC та володаря титулу BMF Макса Голловея. Гаваєць вже відповів на цей меседж.

