Ексбійця UFC знайшли мертвим у тюрмі

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 08:13
Колишнього бійця UFC Годофредо Пепея Кастро знайшли мертвим у тюрмі Форт-Лодердейла.

Про це повідомляє NY Post.

Влітку 38-річного бразильця заарештували без права внесення застави за підозрою у вчиненні домашнього насильства. Напередодні Кастро знайшли в камері з простиралом на шиї – працівники тюремного закладу доправили Кастро до лікарні, проте життя спортсмена врятувати не вдалось.

Окрім домашнього насильства бійця звинувачували також у викраденні людини – за жодним з пунктів він не визнав себе винуватим.

З 2012 по 2018 рік Кастро провів 18 поєдинків у межах UFC, з яких виграв 5, тричі отримуючи бонус за виступ вечора.

Востаннє Пепей виходив в октагон у 2022 році, коли у межах промоушену ARES FC програв Абдулу Абдурагімову.

Раніше повідомлялось, що у тюрмі помер дворазовий чемпіон Бразилії з бодибілдингу, який при арешті намагався вчинити самогубство.

