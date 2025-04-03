Зарізав продавчиню: у в'язниці помер дворазовий чемпіон Бразилії з бодібілдингу

За кілька хвилин до вбивства

Бразилець Вендерсон Родрігес да Соуза помер у в'язниці через втрату крові від порізу на шиї.

Про це повідомляє CNN Brasil. Деталі додає Uol.com.br.

Його затримали 11 березня. В одному з магазинів міста Віла-Велья він вбив 25-річну Карлу Гоббі, яка працювала продавчинею. Він наніс їй два ножові удари.

Він перебував у слідчому ізоляторі в очікуванні вироку судді. Слідчі повідомили, що спортсмен помер внаслідок "проколюючої травми шийної області, яка призвела до пошкодження сонної артерії".

Поліція опублікувала інформацію, що в день затримання Вендерсон намагався покінчити життя самогубством, через що його доставили в лікарню.

30-річний спортсмен двічі вигравав національні чемпіонати з бодібілдингу.

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