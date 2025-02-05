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Джонс заявив про великий анонс впродовж 24 годин

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 23:40
Джо Джонс анонсував наступний бій
Джо Джонс
Getty Images

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив, що готується зробити великий анонс у найближчу добу. Імовірно йдеться про потенційний бій проти Тома Аспіналла.

Про це боєць повідомив в Instagram.

"Через 24 години я зроблю великий анонс!" – написав Джонс.

Нагадаємо, у листопаді Джонс продовжив свою безпрограшну серію в UFC до 20 поєдинків, здобувши перемогу технічним нокаутом у поєдинку зі Стіпе Міочичем. Це була його друга перемога у важкій вазі, і він захистив свій титул.

Після бою 37-річний американець заявив, що готовий до нового бою замість завершення кар'єри. Але замість того, щоб стати наступним суперником Тома Аспіналла, про якого багато говорили, Джонс сказав, що волів би битися з визнаним чемпіоном Алексом Перейрою, який зараз виступає на одну вагову категорію нижче.

UFC Джон Джонс

Джон Джонс

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