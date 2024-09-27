Двалішвілі: ОʼМеллі може отримати реванш 16 листопада

Чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі (18-4) готовий до реваншу проти Шона О'Меллі (18-2).

Про це грузинський боєць розповів у Twitter.

"Я чув, що ОʼМеллі вважає, що виграв бій і хоче реваншу. Якщо він хоче, він може його отримати. Влаштуймо це 16 листопада на "Madison Square Garden", а потім я все одно проведу захист титулу проти того, кого UFC призначить мені наступним. Що думаєш, ОʼМеллі?" – сказав Двалішвілі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Зазначимо, що грузин активно підтримує Україну. На День Незалежності України він вітав усіх українців, а після переможного поєдинку проти росіянина Петра Яна він прокричав "Слава Україні" та засудив агресію Росії. За свою позицію Мераб навіть отримував погрози від росіян.