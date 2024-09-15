Здається, ніби я уві сні: Двалішвілі – про титул чемпіона UFC у найлегшій вазі

Грузинський боєць ММА Мераб Двалішвілі прокоментував становлення чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Його слова передає UFC Europe.

"Божевілля! Я відчуваю, ніби це сон. Я не можу усвідомити, коли я бачу пояс. Раніше я не хотів думати про пояс. Я просто хотів виходити. Я був зосереджений на тому, щоб робити крок за кроком, крок за кроком, і ось як я дійшов сюди. Я навіть не думав про пояс", – сказав Двалішвілі.

Зазначимо, що грузин активно підтримує Україну. Після перемоги над росіянином Петром Яном він прокричав "Слава Україні" та засудив агресію Росії. За свою позицію Мераб навіть отримував погрози від росіян.

Нагадаємо, у поєдинку за титул чемпіона Двалішвілі впевнено здолав Шона ОʼМеллі одноголосним рішенням суддів.