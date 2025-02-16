Грузинський чемпіон UFC назвав своїх наступних суперників

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (19-4) заявив, що його наступний бій може відбутися у червні.

Про це боєць розповів у коментарі Europop.

"Якщо бути реалістом, то мій наступний бій відбудеться в червні. Це буде або Петро Ян, або Шон О’Меллі.

Після цього я хочу провести бій у Нью-Йорку в листопаді. Якщо не вийде, то в грудні. Я хотів провести цього року чотири бої, але, схоже, їх буде три", – сказав Двалішвілі.