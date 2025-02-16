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Грузинський чемпіон UFC назвав своїх наступних суперників

Олександр Булава — 16 лютого 2025, 21:45
Грузинський чемпіон UFC назвав своїх наступних суперників
Мераб Двалішвілі
Instagram

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (19-4) заявив, що його наступний бій може відбутися у червні.

Про це боєць розповів у коментарі Europop.

"Якщо бути реалістом, то мій наступний бій відбудеться в червні. Це буде або Петро Ян, або Шон О’Меллі.

Після цього я хочу провести бій у Нью-Йорку в листопаді. Якщо не вийде, то в грудні. Я хотів провести цього року чотири бої, але, схоже, їх буде три", – сказав Двалішвілі.

Нагадаємо, Мераб на UFC 311 захистив звання чемпіона промоушену в найлегшій вазі у поєдинку проти Умара Нурмагомедова (18-1).

Зазначимо, що у 2023 році Двалішвілі вже зустрічався з Яном в октагоні під час турніру UFC Fight Night. Тоді грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

UFC Мераб Двалішвілі

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