Грузинський чемпіон UFC назвав своїх наступних суперників
Мераб Двалішвілі
Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (19-4) заявив, що його наступний бій може відбутися у червні.
Про це боєць розповів у коментарі Europop.
"Якщо бути реалістом, то мій наступний бій відбудеться в червні. Це буде або Петро Ян, або Шон О’Меллі.
Після цього я хочу провести бій у Нью-Йорку в листопаді. Якщо не вийде, то в грудні. Я хотів провести цього року чотири бої, але, схоже, їх буде три", – сказав Двалішвілі.
Нагадаємо, Мераб на UFC 311 захистив звання чемпіона промоушену в найлегшій вазі у поєдинку проти Умара Нурмагомедова (18-1).
Зазначимо, що у 2023 році Двалішвілі вже зустрічався з Яном в октагоні під час турніру UFC Fight Night. Тоді грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.