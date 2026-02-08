Українська правда
Драма в 12 раунді для чемпіона світу: улюбленець Ф'юрі вилетів за канати від нокауту

Руслан Травкін — 8 лютого 2026, 05:06
Володар поясу WBA в напівлегкій вазі британець Нік Болл (23-1-1, 13 КО) зазав першої поразки в кар'єрі від американця Брендона Фігероа (26-2-1, 20 КО).

Бій завершився нокаутом у 12 раунді.

Болла активно підтримувала публіка в Ліверпулі, що дало йому заряд на перші раунди. Далі бій був рівним, де рішення суддів нікого б не здивувало.

На початку останнього раунду Нік пропустив удар. Здавалося, що він "відлетів" у "глухий нокаут", але рефері "підіграв" чемпіону, пізно відкривши рахунок.

Утім, цього не вистачило британцю. Брендон пішов добивати, в результаті чого Болл вилетів за канати.

Бокс – бій за титул WBA у ваговій категорії Featherweight (126 lb/57.2 kg)

Брендон Фігероа (США) – Нік Болл (Англія) ТКО 12 (12)

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі хвалив cвого земляка. Він казав, що "якби Болл був 195 см, то зірки гевівейту були б у небезпеці". Зріст Болла – 157 см.

