Драма в 12 раунді для чемпіона світу: улюбленець Ф'юрі вилетів за канати від нокауту
Володар поясу WBA в напівлегкій вазі британець Нік Болл (23-1-1, 13 КО) зазав першої поразки в кар'єрі від американця Брендона Фігероа (26-2-1, 20 КО).
Бій завершився нокаутом у 12 раунді.
Болла активно підтримувала публіка в Ліверпулі, що дало йому заряд на перші раунди. Далі бій був рівним, де рішення суддів нікого б не здивувало.
На початку останнього раунду Нік пропустив удар. Здавалося, що він "відлетів" у "глухий нокаут", але рефері "підіграв" чемпіону, пізно відкривши рахунок.
Утім, цього не вистачило британцю. Брендон пішов добивати, в результаті чого Болл вилетів за канати.
Бокс – бій за титул WBA у ваговій категорії Featherweight (126 lb/57.2 kg)
Брендон Фігероа (США) – Нік Болл (Англія) ТКО 12 (12)
Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі хвалив cвого земляка. Він казав, що "якби Болл був 195 см, то зірки гевівейту були б у небезпеці". Зріст Болла – 157 см.