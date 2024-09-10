Вайт заявив, що Макгрегор обов'язково ще проведе бій в UFC

Глава UFC Дейна Вайт оголосив, що ірландець Конор Макгрегор вийде в октагон промоції у 2025 році.

Слова функціонера цитує New York Post Sports.

"Я був тим, хто сказав, що цього року Макгрегор не поб'ється. Навіть незважаючи на оголошений бій та пресконференцію. Конор поб'ється на початку наступного року.

Чи залишився в нього голод до боїв? Знаєте, він дуже багатий хлопець, який мав багато вільного часу. Скоро ми всі дізнаємось. Це одна з найбільших зірок спорту, яка надала UFC світову популярність. Це великий спортсмен і наш добрий друг", — Вайт.