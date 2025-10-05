Вайт поставив під сумнів підписання Макгрегором контракту на бій в Білому домі

Голова UFC Дейна Вайт спростував заяву Конора Макгрегора про те, що він підписав контракт на бій у Білому домі.

Про це функціонер розповів The Mac Life.

"Прямо зараз ми займаємось продакшном. Вирішуємо, що і в якому вигляді має відбутись. Переговори ще не розпочались та не розпочнуться до лютого – це точно.

Просто Конор дуже хоче виступити на цій події, він прямо загорівся ідеєю", – розповів Вайт.

Нагадаємо, турнір в Білому домі має відбутися у 2026 році. Раніше його анонсував сам президент США Дональд Трамп. За словами президента, мова йде про повноцінний титульний бій, на якому очікується 25-30 тисяч вболівальників.

Суперником Конора має стати американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч мала відбутися ще у 2023 році, але зірвалася через травму ірландця.

Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Нещодавно колишній чемпіон UFC Джон Джонс повідомив, що готується до турніру, який планують провести у Білому домі.