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Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому домі

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 07:11
Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому домі
Венс, Трамп та Інфантіно
Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому Домі.

Слова політика під час виступу в Айові передає Happy Punch.

Трамп звернувся до натовпу запитавши, чи є серед них прихильники UFC. За словами президента, мова йде про повноцінний титульний поєдинок, на якому очікується 25-30 тисяч вболівальників.

"Тільки уявіть собі таку подію на території Білого дому. У нас там дуже багато місця!", – додав президент США.

Втім, Трамп не пояснив, коли саме або у які строки він має намір організувати цю подію.

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Раніше на прийом до політика потрапили представники туринського Ювентуса, чим залишився задоволений наставник "бьянконері".

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