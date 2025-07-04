Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому домі
Венс, Трамп та Інфантіно
Reuters
Президент США Дональд Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому Домі.
Слова політика під час виступу в Айові передає Happy Punch.
Трамп звернувся до натовпу запитавши, чи є серед них прихильники UFC. За словами президента, мова йде про повноцінний титульний поєдинок, на якому очікується 25-30 тисяч вболівальників.
"Тільки уявіть собі таку подію на території Білого дому. У нас там дуже багато місця!", – додав президент США.
Втім, Трамп не пояснив, коли саме або у які строки він має намір організувати цю подію.
Раніше на прийом до політика потрапили представники туринського Ювентуса, чим залишився задоволений наставник "бьянконері".