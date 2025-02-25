Джонсон закликав Сехудо завершити кар'єру

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Деметріус Джонсон вважає, що Генрі Сехудо, який володів поясом чемпіона у двох вагових категоріях, має завершити професійну кар'єру.

Про це американець заявив у своєму блозі на YouTube-каналі.

"Я хотів би, щоб Сехудо пішов на пенсію. У нього є класний подкаст із Камару Усману, двоє прекрасних дітей, чудова дружина та бізнес. Йому не варто битися та ризикувати здоров'ям", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, що в ніч на 23 лютого на арені "Climate Pledge Arena" у Сіетлі (США) відбувся турнір UFC Fight Night 252. У головній події вечора Генрі Сехудо поступився Сун Ядуну рішенням суддів.

Зазначимо, що Генрі Сехудо є Олімпійським чемпіоном-2008 у вільній боротьбі у ваговій категорії до 55 кг. В UFC американець мексиканського походження двічі ставав чемпіоном: у легшій та найлегшій вазі.